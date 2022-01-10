В Самарской области 10 января 2022 года выявили 210 COVID-больных

Суточный прирост больных вновь пошел на увеличение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 10 января 2022 года, в Самарской области коронавирус подтвердился у 210 человек. Это немного больше, чем в последние дни новогодних каникул. Общее число случаев заражения достигло 202 295.

Ситуация с выздоровлением значительно лучше. Количество тех, кто закончил лечение, почти в 4,5 раза превышает число заболевших. За минувшие сутки больничные закрыли 905 человек. По этому показателю Самарская область находится на четвертом месте в стране. За все время победить COVID-19 удалось 168 620 жителям региона.

Вместе с тем умерли еще 10 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Всего с начала пандемии в губернии скончались 6 435 человек.