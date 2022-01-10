В Сызрани продавец украл из магазина технику почти на 300 тысяч рублей

Подозреваемому грозит колония Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области продавец бытовой техники сдал в ломбард телефоны. Сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, 26-летний молодой человек, работающий в магазине, воспользовался служебным положением и украл 6 телефонов. Подозреваемый сдал технику в ломбард и потратил деньги. Руководители заметили недостачу в ходе ревизии, им пришлось обратиться в полицию, сумма была не маленькая - более 290 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели осмотр торговой точки и нашли вора. Молодого человека задержали дома и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф и лишение свободы сроком до 6 лет.