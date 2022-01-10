На дорогах Самарской области за праздничную неделю поймали 132 пьяных водителя

Сотрудники госавтоинспекции обнародовали количество правонарушений на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги рейдов, проводимых в праздничные дни. Сотрудники выявили 4300 правонарушений.

По данным ГИБДД Самарской области, с 3 по 9 января 2022 года 132 водителя сели за руль в алкогольном опьянении; 33 – управляли автомобилем без прав; 296 – незаконно затонировали автомобиль; 120 – игнорировали правила перевозки детей в автомобиле; 526 – ездили не пристегнутыми; 362 пешехода переходили дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора; 183 автомобилиста не уступили дорогу.

Отметим, что с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года совершено 5500 нарушений правил ПДД. Рейдовые мероприятия продолжат и в новом году.