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Общество10 января 2022 11:02

Самарская область вошла в число самых коррумпированных регионов страны

Лидером стала Москва
Алена ПРОВКИНА
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Самара заняла 14-е место в списке "взяточных" регионов

Самара заняла 14-е место в списке "взяточных" регионов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область вошла в топ самых коррумпированных регионов страны и заняла 14 место в списке.

По полученным данным, Поволжье расположилось ниже 10-й строки с показателем в 80 зарегистрированных правонарушений. Первое место заняла Москва с показателем в 334 зарегистрированных взятки, второе – Краснодарский край с показателем в 268 взяток, третье – Республика Башкортостан – 172 взятки.

Отметим, что Оренбургская область расположилась на 19 – последнем – месте. Еще год назад регион входил в 10-ку «взяточных» областей.