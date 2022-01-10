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Общество10 января 2022 11:29

Самарцы смогут погасить штрафы с 50% скидкой

Это можно сделать при помощи портала «Госуслуги»
Алена ПРОВКИНА
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Чем быстрее пользователь увидит штраф, тем больше вероятность получить скидку в 50% на его оплату

Чем быстрее пользователь увидит штраф, тем больше вероятность получить скидку в 50% на его оплату

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области смогут погасить административные штрафы за половину цены через портал «Госуслуги».

По данным пресс-службы правительства Самарской области, граждане смогут оплатить административные штрафы через государственный портал. Чтобы воспользоваться льготным периодом – 20 дней, необходимо регулярно проверять сайт на наличие уведомлений, потому что именно туда, на период в 7 дней, приходит оповещение.

Чем раньше человек увидит наличие штрафа, тем больше времени у него будет для оплаты со скидкой в 50%. Если пользователь не заходил в течение недели в личный кабинет, то письмо высылают по адресу и льготный период оплаты сокращается.