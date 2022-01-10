Самарец судится с мэрией из-за утонувшего на кладбище автомобиля

Автовладелец хочет взыскать через суд с чиновников более 130 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Самары судится с мэрией из-за утонувшего на кладбище автомобиля Renault Fluence. Мужчина пытается взыскать с чиновников причиненный ущерб.

Все случилось на кладбище «Рубежное». Мужчина находился там на похоронах. Он передвигался по кладбищу на своем автомобиле. Ехать ему пришлось по грунтовым дорогам, залитым талыми водами. При выезде автомобилист попал в яму, которую не было видно из-за лужи. Сам выбраться из западни он не смог. Иномарку с помощью троса вытянули из ямы и отбуксировали на сухое место. Однако авто так и не завелось.

Самарец обратился в автосервис. Специалисты, осмотрев авто, пришли к выводу, что причиной неисправности стал гидроудар и что двигатель придется заменить. Стоимость ремонта без учета износа оценили в 208 тысяч рублей, а с ним — 135 900 рублей.

Мужчина потребовал от МП «Спецкомбинат ритуальных услуг» возместить ущерб. Также он написал заявление в полицию, но возбуждать уголовное дело там не стали. Тогда самарец подал иск в Ленинский районный суд. Тот отказался его удовлетворять.

Автовладелец обратился с жалобой в Самарский областной суд. На этот раз служители Фемиды встали на его сторону. Они постановили взыскать с мэрии стоимость ремонта авто, расходы на подготовку экспертного заключения и на уплату госпошлины. Однако чиновники не согласились с этим решением. Они подали жалобу в Шестой кассационный суд. Заседание по делу назначено на 2 февраля 2022 года.