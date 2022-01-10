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Общество10 января 2022 11:47

Самарцы рассказали, сколько тратят на активный зимний отдых

Треть опрошенных выходят на улицу каждые выходные
Алена ПРОВКИНА
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Большинство жителей предпочитают активный отдых

Большинство жителей предпочитают активный отдых

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарцы рассказали, как часто они выходили на улицу в новогодние каникулы и чем предпочитали заниматься.

По данным статистики Ozon, треть респондентов – выходили на улицу каждый выходные. Традиционно катались с горок, ходили на каток и играли в снежки. На зимние забавы жители тратили от 5 тысяч до 30 тысяч рублей на маркетплейсах за сезон.

Каждый пятый житель ответил, что любит гулять по заснеженным паркам, а проспать все праздничные выходные готовы только 7% опрошенных. 44% респондентов выходят на улицу, чтобы насладиться активным отдыхом 1-2 раза в месяц.