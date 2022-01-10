В Самаре кондуктора автобуса № 26 обвинили в невыдаче пассажирам билетов

На маршруте № 26 проведут проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары вновь пожаловались на работу маршрута № 26. Если ранее их недовольство вызывала нерегулярность рейсов и переполненные салоны, то теперь возмущение вызвала кондуктор автобуса.

— Сегодня видели, как кондуктор не выдала билеты примерно 15 пассажирам. Только одной девушке дала, потому что она ехала до Авроры. Почему на рейсах нет контролеров? Прошу навести порядок, — написала в твиттере самарчанка.

В городском департаменте транспорта и в компании-перевозчике «СамараАвтоГаз» уже отреагировали на сообщение. Там пообещали провести проверку на маршруте.