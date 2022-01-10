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Общество10 января 2022 12:14

В Самаре предпринимателей оштрафовали на 2 млн рублей за нарушение COVID-ограничений

На такую сумму наказали коммерсантов в Железнодорожном районе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Объекты потребрынка продолжают проверять на соблюдение антиковидных мер / Фото: администрация Самары

Объекты потребрынка продолжают проверять на соблюдение антиковидных мер / Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются рейды по объектам потребрынка. Проверки на соблюдение ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, проводят в магазинах у дома, в крупных ТЦ и в пунктах общепита. Они проходят с участием сотрудников полиции.

По данным городской администрации, далеко не все предприниматели придерживаются антиковидных мер. К примеру, только в Железнодорожном районе было выявлено около 700 нарушений. В общей сложности коммерсантов оштрафовали на сумму более 2 млн рублей.

Напомним, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил юридическим лицам грозят штрафы до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена более высокая сумма — от 500 тысяч до 1 млн рублей. Кроме того, суд может приостановить работу предприятия на срок до 90 суток.