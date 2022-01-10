В Самаре опровергли информацию о срыве строительства бассейна у ПГУТИ

Новый бассейн должен заработать в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 10 января 2022 года, в СМИ появилась информация о срыве сроков строительства нового бассейна в Самаре. Речь идет о планах по возведению спортобъекта на Московском шоссе — возле ПГУТИ. Однако депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн опроверг эти слухи.

— Спешу успокоить самарцев: строительство бассейна — под контролем. Разработка проектной документации ведется за счет бюджета вуза. В партпроект «Единой России» на 2022-2023 годы объект включен, — отметил народный избранник, который ранее анонсировал данный проект.

Напомним, бассейн возле ПГУТИ должен заработать в 2023 году. Его смогут посещать не только студенты, но и все жители Октябрьского района.