В Самарской области проведут тренировки по подключению передвижных котельных

Также были подведены итоги работы коммунальных служб в новогодние праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 10 января 2022 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание. На нем были высказаны предложения об улучшении ситуации в городе в период постоянно меняющейся температуры, а также подведены итоги работы жилищно-коммунальных служб в праздничные дни.

Губернатор отметил ситуацию 7 января в Тольятти, когда множество домов осталось без отопления. Авария была устранена в 23 часа.

— Прошу обратить особое внимание и еще раз разобраться в ситуации, чтобы подобного рода сбоев больше не происходило. Для решения должны быть приняты все меры, вплоть до административных, — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что необходимо контролировать ситуацию по расчистке кровель. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и ГУ МЧС России по Самарской области губернатор поручил провести тренировки по подключению передвижных резервных котельных.