Более 270 млн рублей направят на покупку жилья для детей-сирот в Самаре в 2022 году

В 2021 году в Самаре закупили для детей-сирот 169 квартир / Фото: администрация Самары

В Самаре продолжат закупку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2022 году на данные цели направят 271,1 млн рублей. Эти средства поступили из областного бюджета.

В прошлом году на покупку жилья нуждающимся было заложено около 400 млн рублей. Власти использовали только часть суммы — около 128 млн рублей. Они приобрели 169 квартир в Кировском районе. Речь идет о жилом комплексе на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Рядом с ним находятся школа, детский сад, поликлиника и крупные магазины.

Более 270 млн рублей перенесли на 2022 год. Эти деньги пойдут на покупку квартир еще нескольким десяткам детей-сирот. Отметим, что квартиры им предоставят по договорам найма специализированных жилых помещений.