В Самарской области осужденные лепят в колониях сказочных персонажей из снега

Конкурс снежных фигур проходит в колониях ежегодно. Фото: УФСИН по Самарской области

Каждую зиму в исправительных колониях Самарской области проходит конкурс на лучшую фигуру из снега и льда. Традиционно осужденные лепят из снега сказочных персонажей и животных, которые по восточному календарю являются символами года. В 2022 году символ года – голубой тигр. Именно он ста главным украшением в исправительной колонии №28.

На территории исправительных учреждений помимо тигров появились также герои любимых мультфильмов, новогодние елки, снеговики и домашние питомцы. По итогам конкурса лучшей признана фигура из снега, выполненная осужденным из исправительной колонии №28, второе место досталось исправительной колонии №26, третье у исправительной колонии №16.

Победители конкурса снежных фигур будут поощрены правами начальников исправительных учреждений.

Ранее «КП-Самара» показывала, какие снежные шедевры появились в Самарской области на новогодних праздниках. Талантливые самарцы лепили тигров, дедов Морозов и даже настоящий КАМАЗ.