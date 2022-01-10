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Общество10 января 2022 13:37

В Самарской области осужденные лепят в колониях сказочных персонажей из снега

В УФСИН по Самарской области подвели итог конкурса снежных фигур
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Конкурс снежных фигур проходит в колониях ежегодно. Фото: УФСИН по Самарской области

Конкурс снежных фигур проходит в колониях ежегодно. Фото: УФСИН по Самарской области

Каждую зиму в исправительных колониях Самарской области проходит конкурс на лучшую фигуру из снега и льда. Традиционно осужденные лепят из снега сказочных персонажей и животных, которые по восточному календарю являются символами года. В 2022 году символ года – голубой тигр. Именно он ста главным украшением в исправительной колонии №28.

На территории исправительных учреждений помимо тигров появились также герои любимых мультфильмов, новогодние елки, снеговики и домашние питомцы. По итогам конкурса лучшей признана фигура из снега, выполненная осужденным из исправительной колонии №28, второе место досталось исправительной колонии №26, третье у исправительной колонии №16.

Победители конкурса снежных фигур будут поощрены правами начальников исправительных учреждений.

Ранее «КП-Самара» показывала, какие снежные шедевры появились в Самарской области на новогодних праздниках. Талантливые самарцы лепили тигров, дедов Морозов и даже настоящий КАМАЗ.