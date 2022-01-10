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Общество10 января 2022 13:48

В Самарской области в январе 2022 года временно отключат ТВ и радио

Это связано с проведением профилактических работ
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Самарцев предупредили о перебоях в работе телерадиостанций

Самарцев предупредили о перебоях в работе телерадиостанций

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Самарской области в январе 2022 года ждут перебои в работе ТВ и радио. Это связано с профилактикой оборудования на мощных радиотелевизионных станциях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в течение месяца запланированы отключения 20 цифровых эфирных телеканалов, самарского губернского телевидения и радио. Они не будут работать с 8:00 до 17:00 по местному времени в следующие дни: 12 января на РТС Сергиевск, 13-го — на РТС Сызрань, 17-го — на РТС Самара с охватом Новокуйбышевска, 19-го — на РТПС Жигулевск с охватом Тольятти и 25-го — на РТС Большая Глушица. На эти же даты запланированы профилактические работы на FM-радиостанциях и на аналоговых телеканалах.

Кроме того, 27 января с 8:00 до 17:00 по местному времени приостановят трансляции на губернском ТВ и радио. Это связано с проведением профилактики на центральной земной спутниковой станции.