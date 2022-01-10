Дмитрий Азаров поручил разобраться с проблемами перевозок в Рождествено

Сейчас на маршруте работают 2 судна на воздушной подушке «Нептун» (вместимость 21 человек) и 3 судна «Славир» (вместимость 9 человек) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 января губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором был рассмотрен вопрос работы маршрута «Самара — село Рождествено» в зимний период. Целью встречи главы региона и регионального министерства транспорта и автомобильных дорог назвали анализ существующей схемы организации маршрута и предложения по ее улучшению.

Жители Самарской области уже обращались к губернатору с просьбой увеличить количество транспорта по этому маршруту. В результате, в декабре 2020 года были закуплены 3 новых судна для переправы от Самары до села Рождествено.

— Много людей поехали в Рождествено в новогодние праздники, была пиковая нагрузка. Мы уже укрепили парк судов, но работу нужно продолжать, — отметил губернатор.

Сейчас перевозки пассажиров пятью современными судами проводятся каждый день с 6:00 до 19:00. С 25 декабря выполнено 1 169 рейсов, было перевезено 11 694 пассажиров.