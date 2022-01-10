В Самаре под суд отдали директора фирмы, который уклонился от уплаты налогов на 18 миллионов рублей

Дело об уклонении от уплаты налогов будут рассматривать в суде
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следователи завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов директора одной из самарских компаний. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения.
По версии следствия, генеральный директор фирмы, которая занимается электромонтажными работами, в период с 2016 по 2019 год не платил налоги на добавленную стоимость путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Директор заключал договора с фирмами, которые не имеют средств и штата сотрудников, которые необходимы для фактического выполнения работ.
В результате противоправных действий в госбюджет не были перечислены налоговые платежи на сумму более 17,8 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.