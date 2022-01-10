Бывший министр сегодня занимает должность проректора Политеха. Фото: "Инженер" СамГТУ

Бывший министр образования вернулся из Астрахани в Самару на должность проректора вуза. Дмитрий Овчинников, который пять лет возглавлял региональный минобр, снова работает на самарской земле на месте проректора Политеха проректор по образовательным проектам и информационной политике.

Как сообщает вузовское издание «Инженер», он приступил к работе с ноября 2021 года. В опубликованном в вузовском журнале интервью Дмитрий Овчинников отметил, что на новой должности будет заниматься развитием колледжа и архитектурно-технического лицея СамГТУ.

Напомним, Дмитрий Овчинников возглавлял министерство образования Самарской области с 2007 по 2012 год. С 2012-го по 2017-й гг он занимал кресло вице-губернатора региона. После этого Дмитрий Овчинников работал на должности первого проректора Самарского университет, проректора по развитию кадрового потенциала Политеха. А впоследствии занял должность зампредправительства Астраханской области.