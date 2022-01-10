Дмитрий Азаров поручил предусмотреть дополнительный транспорт из-за перекрытия движения трамваев по Галактионовской

Трамваи не будут ходить по Галактионовской до конца 2024 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, 10 января 2022 года, провел оперативное совещание, где обсудили вопрос организации движения общественного транспорта в период строительства новой станции метро «Театральная».

Многие горожане возмутились, что с 10 января маршруты трамваев изменились, а пассажиров об этом заблаговременно не известили. Однако в администрации уверяют, что сообщение о перекрытии Галактионовской было опубликовано в СМИ и на сайте мэрии заранее. Дмитрий Азаров узнал у главы Самары Елены Лапушкиной, как будет компенсироваться неудобство горожан в период строительства метрополитена.

- Изменилось лишь движение трамваев, автобусы ходят по-прежнему, без изменений. Дополнительно мы добавили на маршрут еще два автобуса, - сообщили Елена Лапушкина.

Губернатор поручил в ближайшие дни оценить ситуацию и понять, достаточно ли двух единиц транспорта. После этого принять решение о необходимости корректировки движения общественного транспорта на данном участке.

Напомним, ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года. Изменения коснулись маршрутов №5, №15, №20, №20к, №22.