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Общество10 января 2022 14:59

Дмитрий Азаров поручил предусмотреть дополнительный транспорт из-за перекрытия движения трамваев по Галактионовской

Сейчас дополнительно добавили на маршрут два автобуса
Валерий СОКОЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Трамваи не будут ходить по Галактионовской до конца 2024 года

Трамваи не будут ходить по Галактионовской до конца 2024 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, 10 января 2022 года, провел оперативное совещание, где обсудили вопрос организации движения общественного транспорта в период строительства новой станции метро «Театральная».

Многие горожане возмутились, что с 10 января маршруты трамваев изменились, а пассажиров об этом заблаговременно не известили. Однако в администрации уверяют, что сообщение о перекрытии Галактионовской было опубликовано в СМИ и на сайте мэрии заранее. Дмитрий Азаров узнал у главы Самары Елены Лапушкиной, как будет компенсироваться неудобство горожан в период строительства метрополитена.

- Изменилось лишь движение трамваев, автобусы ходят по-прежнему, без изменений. Дополнительно мы добавили на маршрут еще два автобуса, - сообщили Елена Лапушкина.

Губернатор поручил в ближайшие дни оценить ситуацию и понять, достаточно ли двух единиц транспорта. После этого принять решение о необходимости корректировки движения общественного транспорта на данном участке.

Напомним, ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года. Изменения коснулись маршрутов №5, №15, №20, №20к, №22.