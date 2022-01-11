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Общество11 января 2022 4:21

Завод сыров в Тольятти планирует начать свою работу в 2023 году

Фонд развития моногородов профинансирует строительство
Алена ПРОВКИНА
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В Тольятти совсем скоро начнет работу завод по производству сыров

В Тольятти совсем скоро начнет работу завод по производству сыров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области завод по производству сыров «КАРАТ» планирует начать свою работу в 2023 году. Для финансирования строительства уже нашлись инвесторы.

По данным правительства Самарской области, старт строительства завода губернатор Дмитрий Азаров дал еще в сентябре 2021 года, закончить строительство и запустить завод планируют в 2023 году. Фонд развития моногородов начал финансирование объекта. Федеральную поддержку направят на возведение очистных сооружений и выделят на это более 570 миллионов рублей.

Завод поможет области укрепить позиции, как лидера по переработке молока и сможет перерабатывать 860 тонн в день (это 290 миллионов литров продукта в год). Там планируют производить творожные и полутвердые сыры, а также зерненый творог.