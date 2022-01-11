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Общество11 января 2022 4:57

В тольяттинском поселке Федоровка отключат электричество 11 января 2022 года

Отключение из-за ремонтных работ
Алена ПРОВКИНА
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Электроэнергию отключат из-за ремонтных работ

Электроэнергию отключат из-за ремонтных работ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Тольятти в поселке Федоровка Самарской области 11 января 2022 года отключат электроэнергию. Это связано с ремонтными работами на линии.

По предварительным данным городской администрации, электричество отключат с 13:30 до 16:30 во многих домах поселка. Работы будут производить сотрудники АО «ОРЭС Тольятти». Отключение произойдет по следующим адресам:

Улица Краснознаменная, дома: с 24 по 62 (по четной стороне), с 39 по 61 (по нечетной стороне);

Улица Ингельберга, дома: с 2 по 50 (по четной стороне), с 1 по 49 (по нечетной стороне);

Улица 1-ая Линейная, дома: с 20 по 42 «А» (по четной стороне), с 5 по 73 (по нечетной стороне);

Улица Кооперативная, дома: с 28 по 54 (по четной стороне);

Улица Клубная, дома: с 2 по 10 ( по четной стороне).