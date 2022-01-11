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Происшествия11 января 2022 6:09

В Тольятти мужчина вызвал полицию, чтобы поймать своего сына-вора

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
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Отец подал заявление на сына

Отец подал заявление на сына

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области мужчина вызвал полицию после ссоры с сыном. Тот сбежал и вырвал из его рук телефон.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, на улице Громовой 33-летний мужчина украл у своего отца телефон и сбежал на улицу. По словам потерпевшего, из-за конфликта его сын вырвал технику из рук и скрылся. Сотрудники полиции получили сведения о подозреваемом и нашли злоумышленника на улице в Комсомольском районе. Оказалось, что он уже сдал телефон в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

Ранее подозреваемый уже был судим. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4-х лет. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.