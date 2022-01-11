В Тольятти завершили строительство двух долгостроев

Граждане наконец-то смогут получить свое жилье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области завершено строительство двух проблемных домов. Теперь права 50 обманутых дольщиков восстановлены.

По сообщению прокуратуры Самарской области, завершено строительство двух домов – вставки по Южному шоссе и по улице Баныкина. Дом в Автозаводском районе строился более 10 лет. В 2020 году его передали к застройщику ООО «РосПромСтрой», чтобы поскорее передать жилье дольщикам. А дом в Центральном районе достраивался ЖСК «Прилесье».

Прокуратура города активно взаимодействовала с застройщиками, чтобы обеспечить обманутых дольщиков жильем. Дома передали в эксплуатацию 28 и 29 декабря 2021 года. Сейчас подготовлены квартиры для 50 пострадавших жителей.

Отметим, что гражданам-участникам строительства домов на улице 40 лет Победы, выплатили компенсацию более 56 миллионов рублей за долгое строительство.