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Общество11 января 2022 7:17

В Самаре заведующий аптекой может зарабатывать более 100 тысяч рублей

Сервис по подбору работы изучил предложения работодателей региона
Алена ПРОВКИНА
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Сотрудники аптек могут зарабатывать более 40 тысяч рублей

Сотрудники аптек могут зарабатывать более 40 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре заведующий аптекой сможет зарабатывать больше 100 тысяч рублей. SuperJob – сервис по подбору работы – изучил предложения работодателей и ожидания претендентов.

По данным статистики, на высокую заработную плату смогут претендовать люди с высшим фармацевтическим образованием и опытом работы в этой сфере. Максимальная зарплата в Москве – 200 тысяч рублей, а в Самаре – до 110 тысяч рублей.

Сотрудник со средним фармацевтическим образование в Поволжье сможет зарабатывать от 35 до 40 тысяч рублей. Для высокой зарплаты необходимы не только опыт и образование, но и знания ассортимента, работы с кассой и основ товарного учета.