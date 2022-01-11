Два уроженца Самарской области попали в список самых перспективных футболистов по версии УЕФА

Арсен Захарян сейчас выступает за «Динамо». Фото: ФК «Динамо» (Москва).

УЕФА опубликовал список самых перспективных молодых игроков до 21 года. В топ-40 попали два россиянина, оба – уроженцы Самарской области и воспитанники местного футбола. Это Арсен Захарян из «Динамо» и Максим Мухин из ЦСКА, сообщает «КП-Спорт».

- Захарян способен играть на любом фланге, проявлять изобретательность и забивать голы с любого расстояния. В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги и стал самым молодым полевым игроком, дебютировавшим в сборной, - цитирует издание сайт УЕФА.

Говоря про Мухина, в Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили его разрушительную силу в центре поля.

Арсен Захарян – уроженец Самары и воспитанник местного футбола. В детстве он играл за «Крылья Советов» и Академию имени Коноплева. В 14 лет уехал в академию московского «Динамо».

Максим Мухин родился в Тольятти, где и начал играть в футбол. Он занимался в Академии Коноплева, самарских «Крыльях Советов» и московском «Локомотиве», где начал профессиональную карьеру. Сейчас выступает за ЦСКА.