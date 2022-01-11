Жители Самары поделились самым запоминающимся событием 2021 года

Жители отметили самые значимые события за прошедший год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары поделились самыми запоминающимся событием за прошедший год. Российская служба исследований hh.ru предоставила результаты опроса граждан.

По предоставленной статистике, большинство – это 73% - самарцев признались, что в 2021 году сильнее всего им запомнилось введение QR-кодов. Также отмечают, что для женщин это стало более заметным событием, чем для представителей мужского пола. Наиболее часто выбирали вариант с кодом: бухгалтеры, администраторы, высший менеджмент, специалисты по продажам и работники общественного транспорта.

На втором месте значимых событий для горожан – локдауны. Их отметили 43% пользователя. Третье место – приход «Талибан» к власти в Афганистане. Четвертое место – стрельба в Казани. Пятое место – массовое признание СМИ и журналистов иноагентами.