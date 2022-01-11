Пост-новогоднее настроение в Самаре: вспоминаем лучшие дни декабря

Можно повторить некоторые из советов, чтобы вернуть новогоднее настроение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В течение всего декабря «Комсомольская правда» и «ЖК Новая Самара» помогали жителям Самары правильно подготовиться к встрече Нового года. Для создания волшебной атмосферы каждый день перед праздником открывался один из 31 новогодних лайфхаков.

Адвент-календарь 2021 не только помог продуктивно подготовиться к году Тигра, но и правильно проводить ушедший год Быка. Экспертами были подготовлены ответы на самые важные вопросы. Как все успеть? Где взять новогоднее настроение? Как вернуть это прекрасное детское ощущение погружения в сказку?

Креативно украсить елку, написать с детьми Деду Морозу, устроить вечер воспоминаний и посмотреть любимые мультфильмы — простые и работающие советы, которые помогли создать новогоднее настроение для всей семьи. Для многих из нас 31 декабря стал действительно праздничным днем, наполненным самыми приятными эмоциями. А какой совет больше всего понравился вам?