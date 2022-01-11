В Самарской области стабилизировались ситуация с распространением африканской чумы свиней

Охотников призывают к совместной работе с ветеринарами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области стабилизировалась ситуация с распространением африканской чумы свиней. Охотники смогут помочь ветеринарам для выявления новых зараженных особей.

По сообщению департамента охоты и рыболовства Самарской области, благодаря содействию ветеринаров удалось снизить распространение АЧС в регионе. Ситуация стабилизировалась. Для дальнейшего предотвращения заболеваемости кабанов, власти обсудили на совещании возможность отбора проб от 100% кабанов.

Власти настоятельно рекомендуют охотникам обеспечить содействие с ветеринарными клиниками, для предотвращения болезни и ее распространения.