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Здоровье11 января 2022 9:14

Коронавирус выявили у 208 жителей Самарской области 11 января 2022 года

В регионе улучшилась ситуация с заболеваемости COVID-19
Анастасия ФИЛАТОВА
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Общее число случаев заражения коронавирусом в губернии достигло 202 503

Общее число случаев заражения коронавирусом в губернии достигло 202 503

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на вторник, 11 января 2022 года. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 208 жителей региона. Это чуть меньше, чем накануне. Общее число случаев заражения теперь составляет 202 503.

Губерния по-прежнему сохраняет высокие темпы по выздоровлению. За последние сутки лечение закончили 912 пациентов. За все время справиться с COVID-19 смогли 169 532 человека.

Есть и печальные новости. Умерли еще 11 жителей региона, у которых ранее диагностировали коронавирус. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали 6 446 смертельных случаев.

Напомним, в губернии продолжается вакцинация против КВИ. Привиты уже более 1,6 млн человек. План выполнен на 80%. Скоро в регионе начнут делать прививки и подросткам. Поставка детской вакцины ожидается в конце января 2022 года.