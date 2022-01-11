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Происшествия11 января 2022 9:57

В Самарской области железнодорожник получил взятку в 50 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
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Махинации железнодорожника могли помешать работе транспорта

Махинации железнодорожника могли помешать работе транспорта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ФСБ поймали железнодорожника за получением взятки. Мужчине передали 50 тысяч рублей.

По данным СУ СК России по Самарской области, в отношении сотрудника ОАО «РЖД» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – заместитель начальника Кинельской дистанции – в 2021 году получил лично от представителя транспортной компании деньги. За вознаграждение подозреваемый передавал сведения об «окнах» и направлял работников контролировать работы. Эта схема могла сильно помешать работе транспорта.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.