В Самарской области железнодорожник получил взятку в 50 000 рублей

Махинации железнодорожника могли помешать работе транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ФСБ поймали железнодорожника за получением взятки. Мужчине передали 50 тысяч рублей.

По данным СУ СК России по Самарской области, в отношении сотрудника ОАО «РЖД» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – заместитель начальника Кинельской дистанции – в 2021 году получил лично от представителя транспортной компании деньги. За вознаграждение подозреваемый передавал сведения об «окнах» и направлял работников контролировать работы. Эта схема могла сильно помешать работе транспорта.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.