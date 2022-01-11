Олимпийская деревня у «Солидарность Арены» в Самаре продолжит работать до 14 января 2022 года

Олимпийская деревня покажет самарцам сокровища губернии / Фото: ГАУ СО "Самара Арена"

Олимпийская деревня возле стадиона «Солидарность Арена» в Самаре продолжит работать и после окончания новогодних праздников. Она будет открыта для посещения до пятницы, 14 января 2022 года.

Напомним, тема олимпийской деревни в этом году — «Сокровища губернии». По всей территории обустроили познавательные станции, где размещена информация о родном крае. Также там можно увидеть парад планет. Кроме того, возле спортобъекта обустроили горки, каток и лыжню

— Мы будем ежедневно выкладывать информацию о работе катка и горок (детская инклюзивная площадка), хоккейной калды (тренировочная площадка «Восход») в stories, — отметили в ГАУ СО «Самара Арена».

Напомним, для гостей олимпийской деревни доступны две бесплатные стоянки. Южная парковка на 1000 машино-мест находится в районе улицы Дальней и 7-го проезда, Восточная на 200 мест — со стороны улицы Арена 2018.