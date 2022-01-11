Спикер Самарской губдумы Геннадий Котельников 11 января 2022 года отмечает день рождения

Геннадий Котельников много лет работает на благо Самарской области

Во вторник, 11 января 2022 года, свой день рождения отмечает председатель Самарской губернской думы, известный врач, академик РАН и основатель научно-педагогической школы Геннадий Котельников. Сегодня ему исполнилось 73 года.

— Геннадий Петрович — неоспоримый авторитет и яркий пример высокого профессионализма, умения принимать быстрые и важные решения. У него твердый и принципиальный характер и в то же время он чуток и внимателен к каждому человеку, — отмечают коллеги по губдуме.

Геннадий Котельников много лет работает на благо Самарской области и жителей. Он внес значительный вклад в развитие и укрепление практической и научной медицины. За большие заслуги ему присвоены звания почетного гражданина Самары и 63 региона.

Близкие, коллеги и знакомые поздравляют Геннадия Котельникова с днем рождения и желают ему крепкого здоровья и успехов в работе.