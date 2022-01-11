В Самарской области опытный водитель выехал на встречную полосу и покалечил человека

Пострадавший водитель самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В селе Шигоны Самарской области водитель, выехавший на встречную полосу, отказался проходить медицинское освидетельствование.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло в понедельник, 10 января 2022 года. В 13:50 опытный водитель «ВАЗ 21213» ехал по улице Почтовой в сторону восточного переулка. По предварительной информации, автолюбитель выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Lada Kalina».

В результате ДТП водитель «Lada Kalina» самостоятельно обратился в больницу. Нарушитель же отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.