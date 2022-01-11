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Общество11 января 2022 11:28

Жителей Самары предупредили, что в январе квитанций за воду не будет

Счет придет в феврале
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Квитанций за воду в январе не будет

Квитанций за воду в январе не будет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ресурсники предупредили самарцев, что в этом месяце не стоит ждать квитанций за холодную воду и канализацию.

По сообщению «РКС-Самара», счета за водоснабжение за декабрь 2021 года были отправлены еще в прошлом году по расчету ноября. В 2022 году не стоит ждать квитанцию в январе. Теперь она придет только в феврале с показаниями за прошлый месяц.

Также сотрудники ресурсной компании предупреждают, что показатели счетчиков необходимо передавать с 7 по 23 число каждого месяца через личный кабинет, официальный сайт или по номеру телефона.