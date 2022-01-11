Самарский клуб «Крылья Советов» отправился на первый сбор в этом году

Первый сбор завершится в конце января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» вышел из отпуска и отправился на первый сбор в этом году, который пройдет в турецком Белеке.

По сообщению официальных представитель клуба, сбор будет проходить с 11 по 24 января 2022 года. Запланированы три контрольных матча. 18 января самарский клуб сыграет против венгерского клуба «Сегед»; 22 января - против словенского «Целе», а 24 января - с сербским «Радника».

В первые выезд в году тренерский штаб взял с собой 25 футболистов: 4 вратаря, 7 защитников, 9 полузащитников и 5 нападающих.