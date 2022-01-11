«Спасибо, Ваня!»: «Крылья Советов» опубликовали прощальное видео в честь Сергеева

Иван Сергеев выступал за самарскую команду с августа 2020 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев покинул команду. Свою карьеру он продолжит в питерском «Зените». Самарский клуб опубликовал прощальное видео «Спасибо, Ваня!», посвященное футболисту.

— За время выступления в «Крыльях» Иван Сергеев стал одним из лучших бомбардиров и побил массу рекордов. В видео мы собрали все то прекрасное, что было за эти 1,5 года. Спасибо, Ваня! — отметили в «КС».

Напомним, Иван Сергеев выступал за самарскую команду с августа 2020 года. Он провел 66 матчей, в которых забил 51 гол и сделал 15 результативных передач. Теперь футболист продолжит играть за «Зенит». Контракт с питерским клубом рассчитан до конца сезона 2024/25.

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