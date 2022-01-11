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Общество11 января 2022 12:12

В Самарской области в 2022 году планируют газифицировать около восьми тысяч домовладений

В «Единой России» рассказали, что уже 63 региона ввели меры поддержки граждан при социальной газификации
Геннадий ВЕТРОВ
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В Самарской области поддерживают программу социальной газификации

В Самарской области поддерживают программу социальной газификации

В «Единой России» рассказали о введении для 63 регионов мер поддержки граждан при социальной газификации. В начале весенней сессии принято решение о поддержке льготных категорий — ветеранов, инвалидов, многодетных семей и других.

О социальной газификации в Самарской области рассказывал в декабре секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров. Губернатор заявил, что в регионе уровень ее весьма высокий — по разным оценкам, от 94 до 97 %. Но газ дошел не до каждого дома.

— На 2022 год у нас в планах около восьми тысяч домовладений, которые мы должны газифицировать, — отметил Азаров.

Он также напомнил, что написать заявление на участие в программе социальной газификации можно в 52 пунктах приема заявок. Также вскоре в губернии заработает региональный единой портал, где заявки будут принимать онлайн.