В Тольятти простились с боксером Арестом Саакяном, умершим после боя на ринге

Арест Саакян умер на 27-м году жизни Фото: СОЦСЕТИ

Во вторник, 11 января 2022 года, в Тольятти простились с боксером из Новосибирска Арестом Саакяном. Спортсмен умер на 27-м году жизни после полученных на ринге травм.

Арест провел последний бой 26 декабря 2021 года. Его противником был Игорь Семернин. Он победил новосибирского боксера, отправив его в нокаут. Ареста госпитализировали в местную больницу, где он провел под наблюдением медиков 12 дней. В минувшую пятницу, 7 января 2022 года, спортсмен скончался. Игорь Семернин в своем инстаграме выразил соболезнования родным и близким Ареста.

Ситуацию также прокомментировал глава Тольятти Николай Ренц. Он заявил, что прошедшие соревнования не были согласованы ни с местной администрацией, ни со спорткомитетом. Власти намерены обратиться в прокуратуру для проведения проверки.

Между тем один из организаторов поединка Михаил Чудновец заявил, что соревнования были согласованы с федерацией бокса России. Они проводились в закрытом режиме только в присутствии спортсменов, тренеров и судей. В своем посте в инстаграме Михаил Чудновец отметил, что Аресту сразу была оказана вся необходимая помощь на ринге, после чего его немедленно увезли в больницу. По предварительным данным, причиной трагичного исхода могла стать прошлая травма бойца.

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