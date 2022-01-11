К Жигулевскому пивзаводу в Самаре съехались пожарные. Что случилось

Возгорание произошло в кафе по соседству с пивзаводом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 11 января 2022 года, к Жигулевскому пивоваренному заводу, который расположен на Волжском проспекте в Самаре, съехалось много пожарных машин. Горожане переполошились в соцсетях и стали активно интересоваться, что случилось. Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области.

— Ничего серьезного. В здании на Волжском проспекте, 6 произошло возгорание жировых отложений в вытяжке, — сообщили в оперативном ведомстве.

По этому адресу находится кафе «Пастернак». Видимо, кто-то забыл вовремя почистить оборудование. Насколько известно, возгорание потушили еще до приезда пожарных. Информации о пострадавших нет.