Прорубь планируют сделать на Полевом спуске к Волге / Фото: администрация Самары

Стало известно, как организуют крещенские купания в Самаре в ночь на 19 января 2022 года. Если позволит погода, то для горожан организуют купель на Волге, если нет, то только в храмах.

— На сегодняшний день толщина льда позволяет оборудовать купель на набережной реки Волги — под Полевым спуском. Организационные мероприятия начаты, — сообщили в мэрии города.

По словам первого заместителя мэра Самары Владимира Василенко, планируется не просто сделать прорубь, но еще благоустроить прилегающую территорию. Уложить деревянный настил и трап для схода в воду, разместить раздевалки, палатки и пункты обогрева. Мероприятие будет проходить под контролем спасателей, медиков, полиции и с соблюдением антиковидных мер.

В других местах купание в прорубях будет запрещено. Между тем самарцы смогут посетить купели при религиозных учреждениях. Их планируют разместить по следующим адресам: храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского, храм в честь Казанской иконы Божией Матери, храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского, храм во имя архистратига Михаила.

В крещенскую ночь в Самаре могут усилить работу общественного транспорта, который следует до района Полевого спуска. Профильный департамент сейчас рассматривает этот вопрос.