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Общество11 января 2022 13:47

В Самаре 11-12 января 2022 года перекроют ж/д переезд в Зубчаниновке

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение через переезд закроют на несколько часов

Движение через переезд закроют на несколько часов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во вторник, 11 января 2022 года, в Самаре закроют железнодорожный переезд 1115 км в районе поселка Зубчаниновка. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

— Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на участке Смышляевка — Безымянка. Они будут действовать с 22:00 11 января до 7:00 12 января 2022 года, — уточнили представители КбшЖД.

На переезде разместили предупреждение для водителей — информационные таблички, а также знаки объезда. Автомобилисты смогут объезжать перекрытый участок через железнодорожный переезд 1118 км станции Смышляевка.

Самарцев просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.