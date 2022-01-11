Прокуратура оставила в силе приговор руководителю депобра Самары Елене Чернеге

Елену Чернегу приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей

В январе 2022 года вступил в законную силу приговор бывшему руководителю департамента образования Самары Елене Чернеге. Чиновницу обвиняли в превышении должностных полномочий.

В декабре 2021 года суд огласил приговор и освободил Елену Чернегу от уголовного наказания, приговорив к штрафу. Прокуратура не стала оспаривать приговор и оставила его в силе. Как объяснили решение в суде, уголовное преследование может быть прекращено, если обвиняемый возместил ущерб или иным способом загладил свою вину. В результате Елене Чернеге был назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей, который необходимо погасить в течение 60 дней.

Напомним, судили чиновницу за превышение должностных полномочий. Ради собственной карьеры Чернега попыталась скрыть проблемы по реализации нацпроекта «Демография». Выразилось это в том, что она дала распоряжение начать зачисление дошколят в детский сад № 87 на ул.Ташкентской в Самаре, который на тот момент не был еще введен в эксплуатацию. Детей зачислили, а потом выяснилось: во время строительства подрядчик отступил от утвержденных схем и планов, а потому в безопасности объекта нужно было удостовериться дополнительно, из-за чего срок его «приемки» растянулся еще на год. Все это время дети, которые были туда зачислены, либо сидели дома, либо ходили в частные детсады и группы.