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Общество12 января 2022 3:35

В Самарской области 12-14 января 2022 года ожидаются метели и ударят морозы до -20

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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До конца рабочей недели в Самаре будет идти снег

До конца рабочей недели в Самаре будет идти снег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самаре и области 12-14 января 2022 года. По прогнозу синоптиков, в регионе в ближайшие дни ожидается снег, местами возможны метели.

В среду, 12 января, в Самаре будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой снег и изморозь. Температура воздуха днем составит -6…-8 градусов, а ночью местами по области ударят морозы до -20.

13 января 2022 года, в Самарской области будет также облачно с прояснениями, пойдет небольшой снег. Днем температура будет держаться в пределах -6…-11 градусов, а в ночь на пятницу -8…-13.

В пятницу, днем будет идти снег, местами метели. Ветер поднимется до 15-18 м/с. Температура воздуха составит -6…-11 градусов.