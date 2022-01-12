В Самарской области 12-14 января 2022 года ожидаются метели и ударят морозы до -20

До конца рабочей недели в Самаре будет идти снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самаре и области 12-14 января 2022 года. По прогнозу синоптиков, в регионе в ближайшие дни ожидается снег, местами возможны метели.

В среду, 12 января, в Самаре будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой снег и изморозь. Температура воздуха днем составит -6…-8 градусов, а ночью местами по области ударят морозы до -20.

13 января 2022 года, в Самарской области будет также облачно с прояснениями, пойдет небольшой снег. Днем температура будет держаться в пределах -6…-11 градусов, а в ночь на пятницу -8…-13.

В пятницу, днем будет идти снег, местами метели. Ветер поднимется до 15-18 м/с. Температура воздуха составит -6…-11 градусов.