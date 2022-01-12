Экс-мэр Самары Георгий Лиманский стал советником атамана Всероссийского казачьего сообщества

Атаман ВсКО назначил своим советником бывшего скандального мэра Самары

Бывший мэр Самары Георгий Лиманский стал советником атамана Всероссийского казачьего сообщества. Атаман Николай Долуда назначил самарского мэра на высокую должность.

Приказ был подписан 17 декабря 2021 года, а 26 января 2022 года он вступит в законную силу. С этого дня Лиманский станет официальным советником атамана Долуды.

Георгий Лиманский был мэром Самары почти 10 лет с 1997 по 2006 год. Он запомнился самарцам как самый скандальный глава города, имея статус фигуранта уголовного дела о незаконной приватизации муниципального имущества. Кроме того, после поражения в выборах Виктору Тархову публичное противостояние двух политиков продолжалось еще некоторое время.