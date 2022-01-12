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Происшествия12 января 2022 6:16

В Тольятти застолье с незнакомцами закончилось кражей телевизора

Мужчина пустил к себе домой незнакомых людей, а те его ограбили
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Грабителя задержали сотрудники ППС

Грабителя задержали сотрудники ППС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Тольятти обратился местный житель, которых сообщил об ограблении своей квартиры. По словам заявителя, у него украли телевизор во время застолья с малознакомыми людьми.

Мужчина рассказал полицейским, что он привел к себе домой компанию малознакомых людей, чтобы вместе распивать алкогольные напитки. Через некоторое время хозяин квартиры заметил, что у него пропал телевизор, а один из гостей спешно покинул квартиру.

Полицейские опросили свидетелей и распространили ориентировку среди личного состава гарнизона полиции Тольятти. Через некоторое время сотрудник патрульно-постовой службы заметили на улице гражданина, схожего с ориентировкой, и задержали его до выяснения обстоятельств.

Задержанным оказался ранее судимый 25-летний житель Тольятти. Молодой человек не стал отрицать своей вины в преступлении и добровольно вернул владельцу похищенный телевизор. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.