В Тольятти застолье с незнакомцами закончилось кражей телевизора

Грабителя задержали сотрудники ППС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Тольятти обратился местный житель, которых сообщил об ограблении своей квартиры. По словам заявителя, у него украли телевизор во время застолья с малознакомыми людьми.

Мужчина рассказал полицейским, что он привел к себе домой компанию малознакомых людей, чтобы вместе распивать алкогольные напитки. Через некоторое время хозяин квартиры заметил, что у него пропал телевизор, а один из гостей спешно покинул квартиру.

Полицейские опросили свидетелей и распространили ориентировку среди личного состава гарнизона полиции Тольятти. Через некоторое время сотрудник патрульно-постовой службы заметили на улице гражданина, схожего с ориентировкой, и задержали его до выяснения обстоятельств.

Задержанным оказался ранее судимый 25-летний житель Тольятти. Молодой человек не стал отрицать своей вины в преступлении и добровольно вернул владельцу похищенный телевизор. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.