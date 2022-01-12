В Самарской области у нерадивой матери забрали четверых детей

Приставы вместе с органами опеки забрали детей у матери / Фото: УФССП по Самарской области

В Самарской области многодетную мать лишили родительских прав. Дело в том, что женщина не особо занималась воспитанием своих четверых детей.

— Суд постановил передать всех детей жительницы 63 региона органам опеки и попечительства. Теперь они будут заниматься дальнейшим жизнеустройством ребят, — сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Приставы возбудили в отношении женщины исполнительное производство. Вскоре представители службы вместе с сотрудниками органов опеки наведались к ней домой. Она находилась там вместе с детьми. Ей вручили требование и разъяснили решение суда. После этого детей забрали.