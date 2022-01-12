СВГК обеспечила стабильность газоснабжения потребителей в новогодние каникулы

За период новогодних праздников с 31 декабря по 9 января 2022 года Единой диспетчерской службой Средневолжской газовой компании зарегистрировано 2 866 аварийный заявок, а также 45 инцидентов. Так, специалисты аварийной службы выезжали на 12 пожаров в разных районах области, оперативно локализовали 2 повреждения газопроводов и устраняли последствия двух случаев самовольного монтажа газового оборудования, когда в результате перепутанных вводов вода попала во внутридомовой газопровод.

Печальна статистика отравлений угарным газом: за 10 первых дней нового года зарегистрировано 4 случая, в которых пострадали 7 человек, четверо из них – несовершеннолетние. Еще для четырех человек исход отравления стал летальным. Причиной трагедий по предварительной версии стало нарушение правил безопасности пользования газом в быту, а именно – закрытый шибер и отсутствие тяги в дымоходе. По каждому случаю специально созданными комиссиями ведется расследование.

СВГК напоминает потребителям своих услуг о необходимости предельной осторожности при эксплуатации газопотребляющих приборов и контроля за тягой в дымоходах и вентканалах.