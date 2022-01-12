Самарская область вошла в ТОП-10 по туризму за 2021 год

Самарская область показывает стабильный рост количества туристов в регионе

По итогам прошлого года Самарская область вошла в число ТОП-10 регионов национального туристического рейтинга. Губерния показывает отличную динамику роста, ежегодно улучшая свои позиции в рейтинге. В 2019 году регион занимал 20 строчку, в 2019 — 14, а по итогам прошлого года укрепил свои позиции среди 10 лучших.

Самарскую область в 2021 году посетили более 1,6 миллионов туристов, что на 23,6% лучше показателей 2020 года и на 30,6% превышает показатели допандемийного 2019. Самым популярным видом туризма является экологический — насладиться красотами региона с января по ноябрь 2021 года удалось 122 080 туристам, что на 85,7% выше аналогичного периода за 2020 год.

— На территории Самарской области сегодня реализуется ряд проектов, которые значительно улучшают туристическую привлекательность региона. Мы и в дальнейшем будем стремиться к развитию, сделав наш регион одним из самых перспективных для туризма в России, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В Самарской области активно развивается медицинский туризм, а также особой популярностью пользуются уникальные события всероссийского и международного масштаба. «Волгафест» в этом году посетили более 515 тысяч человек, а также в течение двух недель в Самаре проводился международный фестиваль искусств «Шостакович XX век».