В Самарской области сотрудники ФСБ пресекли экстремизм в исправительной колонии

Экстремист ранее был осужден за незаконный оборот наркотиков. Фото: ФСБ по Самарской области

В конце 2021 года сотрудники ФСБ пресекли деятельность экстремистской организации в исправительной колонии №5 в Самарской области. Один из заключенных организовал на территории исправительного учреждения «Арестантское уголовное единство» («АУЕ» с 17 августа 2020 года запрещено на территории РФ - прим. ред.).

Экстремист из Центральной Азии, гражданин России, был осужден в 2013 году. На момент задержания сотрудниками ФСБ он содержался в ИК-5, где и организовал уголовное сообщество, признанное Верховным судом РФ экстремистским.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Самарской области, для финансирования деятельности организации злоумышленник под угрозой применения физической расправы осуществлял сбор денежных средств с других осужденных с целью дальнейшего перевода на подконтрольные ему банковские счета.

В настоящее время в отношении экстремиста СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ. Расследование продолжается.