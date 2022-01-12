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Здоровье12 января 2022 8:45

В Самарской области 12 января 2022 года выявлено 227 случаев заболевания коронавирусом

Статистика по коронавирусу на 12 января 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Число заболевших продолжает расти

Число заболевших продолжает расти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным на 12 января 2022 года за сутки коронавирус подтвердился еще у 227 человек. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 202 730 случаев заражения коронавирусом.

Из общего числа заболевших на сегодняшний день выздоровели 170 460 пациентов, в том числе за минувшие сутки диагноз был снят у 928 человек.

Что касается печальной статистики, то в Самарской области продолжает расти число летальных исходов среди больных коронавирусом. Так, по данным на 12 января, за сутки скончались 17 пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 6 463 смертей от коронавируса.