Самарцам покажут спектакль «Здорово, родня!» по мотивам рассказов Василия Шукшина

Спектакль "Спасибо, родня!" - премьера Самарского художественного театра

В Самарском художественном театре премьера — в январе 2022 года жителям и гостям областной столицы представят спектакль «Здорово, родня!» (16+). В основе постановки — рассказы Василия Шукшина, объединенные общей темой деревенской жизни.

Герои спектакля поведают зрителям о самом близком и дорогом для каждого человека. При этом подача у рассказов будет совершенно разная — где-то со смехом, а где-то сквозь слезы. Режиссер-постановщик — Олег Белов. Он уже не в первый раз ставит спектакли по мотивам рассказов Шукшина.

Показы состоятся в ДК Железнодорожников имени Пушкина (ул. Льва Толстого, 94): 21 января в 18:30, 22 и 23 января в 18:00. Отметим, что совершеннолетним зрителям необходимо будет предъявить QR-код. Билеты на спектакль можно приобрести в театральных кассах города.